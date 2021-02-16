09:06
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества отмечен как умеренный

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек отступил на 54-е место.

В 8.30 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 56 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Информация обновляется каждый час. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 10 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183552/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся, но остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень нездоровый
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается нездоровым
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до нездорового
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень немного поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до нездорового
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Пародия на&nbsp;барокко времен Людовика. Дизайнер о&nbsp;безвкусии кыргызских чиновников Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников
Бизнес
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
16 февраля, вторник
09:06
Месиво грязи. Бишкекчанин пожаловался на ужасные дороги в «Алтын-Ордо» Месиво грязи. Бишкекчанин пожаловался на ужасные дороги...
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества отмечен как умеренный
08:53
Скончалась народная артистка Кыргызстана Жамал Сейдакматова
08:44
Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25
08:40
Ассоциация туризма не имеет отношения к заявлению о монополии «Аэрофлота»
15 февраля, понедельник
23:41
В ФОМС напомнили, кто может получить онкологическую помощь бесплатно
23:14
Гонка NASCAR в штате Флорида. В Сети обсуждают столкновение 16 автомобилей