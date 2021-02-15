В ВОЗ обеспокоены случаями длительного течения COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что многие люди, переболевшие COVID-19, еще долго чувствуют себя плохо, порой до такой степени, что не в состоянии работать. «Такой «затяжной» COVID-19 может сопровождаться целой группой симптомов, включая чувство усталости и изнеможения, нарушение когнитивных функций и состояние, которое пациенты называли «затуманенным сознанием». Они могут наблюдаться в течение месяца после «выздоровления», а порой — трех и даже шести месяцев», — отмечает издание.

В ВОЗ обеспокоены, что в свете масштабов пандемии и огромного числа зараженных вирусом SARS-CoV-2 «затяжной», или «длительный», COVID-19 создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В организации отметили, что постковидные симптомы отмечаются как у тех, кто во время заболевания был госпитализирован и проходили интенсивную терапию, так и у тех, кто не попадал в больницу. «Для того чтобы выяснить, насколько «затяжной» COVID-19 распространен среди тех, кто не нуждался в госпитализации, потребуются новые исследования», — отметила представительницы ВОЗ Джанет Диас.