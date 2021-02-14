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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш

В Бишкеке проходит очередной мирный марш против коррупции.

Примерно 200 человек собрались возле железнодорожного вокзала. Гражданские активисты попросили участников акции не реагировать на возможные провокации и выразить свою гражданскую позицию.

Протестующие держат плакаты: «Задержите Райыма» (Райымбека Матраимова). Многие собравшиеся требуют привлечь его к ответственности за коррупцию на таможне.

Журналист Али Токтакунов отметил, что люди вышли не против Садыра Жапарова, а против беззакония и коррупционных проявлений.

Участники мирного марша направились на центральную площадь Ала-Тоо, где планируют также почтить память погибшего журналиста Улана Эгизбаева.

Напомним, что 11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

В октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го бывший заместитель председателя Райымбек Матраимов и другие должностные лица ведомства наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесли ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: одну часть — деньгами, другую — недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183382/
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