В Голливуде снимут продолжение боевика «Без лица». Без Кейджа и Траволты

Киностудия Paramount определилась с кандидатурой постановщика продолжения знаменитого боевика «Без лица». Об этом пишет издание Deadline.

По его данным, им станет создатель фантастического фильма «Годзилла против Конга» Адам Вингард.

Изначально сообщалось, что фильм станет ремейком, но сам режиссер в своем Instagram сообщил, что снимает сиквел. Сценарий подготовит сам Вингард.

Фильм 1997 года рассказывает об агенте ФБР Шоне Арчере, которому тайно пересаживают лицо террориста Кастора Троя, так как тот попал в кому прежде, чем успел взорвать спрятанную химическую бомбу. Однако тот неожиданно пробуждается и пересаживает себе лицо Арчера.

Главные роли в картине сыграли Джон Траволта и Николас Кейдж. Она была успешна в прокате, собрав $245 миллионов.