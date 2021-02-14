В 2020 году число умерших от пневмонии в Кыргызстане выросло в 2,2 раза

В 2020 году число умерших от пневмонии по сравнению с 2019-м увеличилось в 2,2 раза. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

В 2019 году от пневмонии умерло 626 человек. В общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания это составило 34 процента. В 2020-м число умерших достигло 1 тысячи 407 человек, что составляет 54 процента от всех болезней органов дыхания.

Если в 2019 году на 100 тысяч населения насчитывалось 10 умерших от пневмонии, то в 2020-м — 21. Наибольшее превышение среднереспубликанского показателя смертности от пневмонии отмечалось в Чуйской и Нарынской областях.

В прошлом году в республике зарегистрирована 41 тысяча случаев заболевания пневмонией против 31 тысячи случаев в 2019-м. То есть показатель вырос почти на треть. Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией по сравнению с 2019 годом отмечалось в Иссык-Кульской области — в 2,5 раза, Чуйской области — в 1,7 раза и Бишкеке — в 1,4 раза.