15 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Курманалиева, Чебоксарской, Андижанской, Адырской, Ялтинской, Джалиля, Веселой, Садовой, Кантемировской, Салиевой, 9-й микрорайон, 1, 2, 4;

9.00-15.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Салиевой, Ялтинской;

9.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Куль, Репина, Сулуу-Тор, Эр-Тайлак);

10.00-17.00 — отрезки улиц Дзержинского, Советской, Ахунбаева, Бектенова, переулок Тобольский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Турусбекова, Ташкентской, Жумабека, проспекта Жибек Жолу.