15 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Курманалиева, Чебоксарской, Андижанской, Адырской, Ялтинской, Джалиля, Веселой, Садовой, Кантемировской, Салиевой, 9-й микрорайон, 1, 2, 4;
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Салиевой, Ялтинской;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Куль, Репина, Сулуу-Тор, Эр-Тайлак);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Дзержинского, Советской, Ахунбаева, Бектенова, переулок Тобольский;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Турусбекова, Ташкентской, Жумабека, проспекта Жибек Жолу.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Кок-Жар (улицы Полевая, Сыргака, Арпачиева, Нурманбетова, Матыева, Уметалиева);
- 9.30-17.00 — села Пригородное (улицы Строительная, Полевая, Островского, Гагарина, 8 Марта, Космонавтов, Юбилейная, Дорожная, Марата, Нижняя, 1-10-я линии, Широкая, Новая, Суворова, Береговая, Серегина, Эркиндик, Дорожная, Ынтымак, Жаштык, Лесная), Степное (улицы Ташкентская, Артезианская, Дорожная, Степная, Новостройка, Кавказская, Изатова, Гамзатова, Лермонтова, Достук, Ак-Жол, Береке, Санатбаева);
- 9.00-17.00 — села Гроздь (улицы Верхняя Ат-Башы, Грозденская, Садовая, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Берлик (улица Новая), Аламедин (улицы Алма-Атинская), Лебединовка (улицы Лермонтова, Горького, Маяковского), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Зеленая), «Городок энергетиков» (улица Зеленая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ворошилова, Бейшеналиевой, Колхозная, Южная, Фрунзе, Ала-Арчинская, Советская, Комсомольская, Кирова, Лавровых, Свердлова, Садовая, Маяковского, Почтовая, Громовой, Школьная, Баетова, Учительская, Ахунбаева, Железнодорожная, Проектируемая, Чапаева, Дмитрова, Манаса, Досиева, жилмассив «Ак-Ордо», новостройка), Манас (улицы Степная, Совхозная, Мира, Северная), Сокулук (улица Фрунзе), город Шопоков (улицы Первомайская, Новая, Ново-Ала-Арчинская, Ала-Арчинская, Некрасова);
- 9.30-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Первомайская, Советская, Юбилейная, Молодая Гвардия, Южная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Ленина, Бектоо, Апасова, Мира, Солодовникова);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Мира, Центральная, Горная, Пржевальского), Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, Московская, Украинская, Тулеберлиева, Кирова, Береговая, Фрунзе, Крупская, Северная, Рябова, Восточная, Шопокова);
Жайыльский РЭС
- 8.30-17.00 — села Эрикту (улицы Центральная, Токтогула);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — город Каинды (район сахарного завода, центральная часть);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Куйбышева, Некрасова, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, Южная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Абдраимова, Свердлова, Крупская, Люксембург, Буслаева, Чуйская, Иваницина, Тельмана, Чехова, Тоголока Молдо, Фучика), села Туз (улица Тентишева);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Арык (улицы Украинская, Чыгыш), Ивановка;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Буранинская, Заречная, Покровская), Искра;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бейшеке (улицы Центральная, Северная), город Орловка (улица Веселая).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — город Ош (некоторые районы).
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельская управа Жаны-Жер, город Баткен (кварталы «Тамаша», «Тоо-Таш», «Чек»).