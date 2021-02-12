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Общество

Синие собаки напугали людей. Объяснение необычному цвету шерсти нашли

В российском городе Дзержинске жителей не на шутку напугала стая собак синего цвета. Об этом сообщают российские СМИ. Фотографии странно выглядящих животных быстро разлетелись по соцсетям.

Отмечается, что животные были замечены возле завода «Оргстекло» — в прошлом одного из крупнейших химпредприятий Нижегородской области, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. На предприятии нашли объяснение странной окраске псов.

Бездомные собаки бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем, заявили в администрации завода.

Власти Дзержинска теперь ведут переговоры с руководством предприятия о разрешении на отлов живущих на закрытой территории завода синих собак, чтобы помочь им.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183265/
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