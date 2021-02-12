19:45
USD 84.20
EUR 102.08
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 5 тысяч 297 медиков получили компенсации за работу в январе

Фонд обязательного медицинского страхования выплатил 84 миллиона 528 тысяч сомов компенсаций 5 тысячам 297 медикам за работу в красных зонах в январе. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, средства профинансированы 106 организациям.

«В январе к работе привлекались 1 тысяча 203 врача, сумма компенсационных выплат составила 25 миллионов 292 тысячи 968 сомов; 2 тысячи 122 среднего персонала, сумма компенсаций — 33 миллиона 83 тысячи 725 сомов; 1 тысяча 972 младшего и прочего персонала, сумма компенсаций — 26 миллионов 151 тысяча 407 сомов», — сказали в ведомстве.

В фонде добавили, что компенсационные выплаты произведены на основании проведенных каждой организацией здравоохранения расчетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183250/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники начали проверять ИВС отделений милиции в Чуйской области
Открыть в детских садах дежурные группы требуют родители в Бишкеке
А кто будет нести ответственность? Вице-мэр Бишкека о возобновлении обучения
COVID-19. После возобновления обучения в школах Бишкека заболели шесть учителей
Вице-мэр Бишкека опровергла слухи, что школы не открывают из-за нехватки средств
COVID-19 в мире. Заразились более 107,7 миллиона, умерли более 2,3 миллиона
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 926 человек, 147 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
В Кыргызстане выявили 70 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 398
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и&nbsp;Опумбаева Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева
Бизнес
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
12 февраля, пятница
19:44
При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан глава ОАО «Кыргызалтын» При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан глава О...
19:30
Цифра дня. 5 тысяч 297 медиков получили компенсации за работу в январе
19:12
Рафаэль Физиев посетил Академию МВД, в которой когда-то учился
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты, спектакли
18:55
Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок