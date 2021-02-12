Цифра дня. 5 тысяч 297 медиков получили компенсации за работу в январе

Фонд обязательного медицинского страхования выплатил 84 миллиона 528 тысяч сомов компенсаций 5 тысячам 297 медикам за работу в красных зонах в январе. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, средства профинансированы 106 организациям.

«В январе к работе привлекались 1 тысяча 203 врача, сумма компенсационных выплат составила 25 миллионов 292 тысячи 968 сомов; 2 тысячи 122 среднего персонала, сумма компенсаций — 33 миллиона 83 тысячи 725 сомов; 1 тысяча 972 младшего и прочего персонала, сумма компенсаций — 26 миллионов 151 тысяча 407 сомов», — сказали в ведомстве.

В фонде добавили, что компенсационные выплаты произведены на основании проведенных каждой организацией здравоохранения расчетов.