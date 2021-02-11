Инцидент на границе. Переговоры продолжатся завтра

Переговоры представителей Пограничной службы Кыргызстана и Таджикистана о порядке охраны неописанного участка в местности Танги продолжатся завтра. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

По ее данным, сегодня прошла встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Согдийскому участку.

По итогам переговоров решено организовать дополнительные встречи с участием местных органов власти и специалистов кадастровых служб сторон.

Отмечается, что пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в повседневном режиме, обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

Напомним, по словам аксайцев, несколько дней назад таджикские военные появились вблизи села Капчыгай, они закрыли путь на пастбище и начали проводить работы с использованием бульдозера.