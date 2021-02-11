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Общество

Задержана банда, совершившая больше 17 грабежей и краж в Бишкеке и области

Милиция задержала банду, совершившую серию грабежей и краж в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На их счету более 17 преступлений.

«В настоящее время зарегистрировано семь фактов грабежей и краж со взломом. Кроме этого, по предварительным данным оперативников СКМ МВД, участники данной преступной группы подозреваются в совершении еще более 10 фактов», — сказали в министерстве.

Серия преступлений со сходным почерком начала происходить с января. Грабежи совершались в Бишкеке в микрорайоне «Восток-5», в районе ТЭЦ и БЧК. Нападали грабители в темное время суток и в основном на подвыпивших прохожих, отбирали деньги, мобильники.

Катаясь по улицам на машине, они выбирали себе очередную жертву, грабили в безлюдных местах, после этого скрывались на поджидавшем их автомобиле.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел с помощью камер «Безопасного города» установили транспортное средство, на котором передвигались подозреваемые.

«Злоумышленники также подозреваются в совершении краж с проникновением в продуктовые магазины, расположенные в столичном жилмассиве «Кара-Жыгач» и в селе Шопоково Сокулукского района. Из павильонов были похищены продукты питания, сигареты, ноутбук, немалое количество денежных средств», — отмечают в МВД.

В рамках оперативно-следственных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию разбоев и грабежей СКМ МВД совместно с СКМ УВД Свердловского района установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 24-летний Раис Колботбеков, уроженец Иссык-Кульской области, проживающий в столице, и ранее судимый 20-летний Даниель Камчыбеков, уроженец Кара-Кульджинского района Ошской области, проживающий в Бишкеке.

Отмечается, что после отбытия основного срока наказания за прежнее преступление он был освобожден условно-досрочно с установлением пробационного надзора сроком на 2 года 1 месяц 26 дней. В сентябре 2020 года был принят на учет в департамент Минюста для выполнения надзорных требований.

Также был задержан 29-летний Н. уулу К., уроженец Таласской области, проживающий в столице, выполнявший в банде роль водителя.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Граждан, владеющих какой-либо информацией или пострадавших от рук грабителей, в милиции просят обращаться по телефонам: 0778424264 и 0770701770.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183188/
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