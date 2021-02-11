Водитель маршрутки разговаривал по телефону во время езды. Его оштрафовали

В Бишкеке сотрудники патрульной милиции нашли и оштрафовали водителя городского маршрутного такси № 295. Он во время езды по городу с пассажирами отвлекался на разговоры по телефону. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

Видеозапись нарушения Правил дорожного движения, напомним, в соцсетях опубликовали очевидцы — пассажиры маршрутки. Когда ролик получил широкую огласку, на него обратили внимание в милиции.

«Сотрудники отдела технического надзора управления Патрульной службы милиции Бишкека нашли водителя К.Т., 1976 года рождения, и составили протокол в соответствии со статьей 123-1-2 Кодекса о нарушениях. Штраф составил 3 тысячи сомов», — сказали редакции.

Фото 24.kg. Водителя оштрафовали на 3 тысячи сомов