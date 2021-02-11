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Общество

Скончался главный редактор киностудии «Кыргызфильм» Баян Сарыгулов

Скончался главный редактор киностудии «Кыргызфильм» Баян Сарыгулов. Об этом 24.kg сообщили коллеги режиссера.

По их словам, в последнее время сценарист болел, причиной смерти стал инсульт.

«Баян Сарыгулов скончался накануне от инсульта. Последний месяц он сильно болел», — сообщили коллеги.

Баян Сарыгулов окончил Московский государственный институт международных отношений, факультет журналистики, Академию сценаристов и режиссеров в Москве. Проработал корреспондентом в Телеграфном агентстве Советского Союза, до 1999 года являлся председателем Союза кинематографистов Кыргызстана. Режиссер, директор и продюсер более 20 художественных, документальных и анимационных фильмов, дважды являлся главным редактором киностудии. Его последней картиной был короткометражный фильм «Храм моего друга».

из интернета
Фото из интернета. Скончался главный редактор киностудии «Кыргызфильм» Баян Сарыгулов

Баян Сарыгулов — представитель известной в стране семьи. Его старший брат Дастан Сарыгулов был государственным секретарем при президенте Аскаре Акаеве. Младший брат Аскар Сарыгулов возглавлял Фонд госимущества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183124/
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