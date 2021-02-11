Непоправимый удар по авторитету духовенства. Кадыр Маликов о задержании муфтия

Заместитель муфтия Кыргызстана Кадыр Маликов прокомментировал задержание Максата Токтомушева. Своим мнением он поделился в Facebook.

По его словам, то, что происходит вокруг ДУМК, — отражение духовной деградации нашего общества. Он рассказал, что новость для него стала полной неожиданностью.

«Когда пришел работать, в муфтияте из-за отмены хаджа по причине пандемии было трудное финансовое положение, которое сохраняется до сих пор. Имамы не получают зарплату, даже служебные машины ремонтируем и заправляем за свой счет. Бывало так, что некоторые свои инициативы финансировал сам, из своего кармана. К сожалению, реформы не осуществить без надлежащей технической и финансовой поддержки, без команды единомышленников», — написал Кадыр Маликов.

Он заявил, что около двух недель не работает в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (из-за болезни отца). «Сейчас рано судить и давать оценку до тех пор, пока вина не будет доказана», — отметил Кадыр Маликов.

Он подчеркивает, что новость о финансовых махинациях в муфтияте, о размещении денег от хаджа на счета под проценты повергла его в шок.

Это не просто рядовой факт пресечения коррупции в госструктуре или даже результат борьбы компроматов за пост муфтия. Это непоправимый удар по всему авторитету традиционного духовенства, доверию к мечети и муфтияту в целом. Кадыр Маликов

«Не могу описать словами, насколько это неприятно. Думаю, это и есть показатель нашего общества, отражение его глубокой деградации, когда нет авторитетов, нет святости. Все это лезет наружу. Убийства, педофилия, насилие, подставы, воровство, лицемерие, подлость, невежество, месть. Как теперь духовенству смотреть в глаза людям? Кому будут верить и за кем пойдут теперь верующие, особенно молодежь?» — заключил он.