В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 949 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 522 пациента, в больницах — 427. В том числе 26 человек — в крайне тяжелом состоянии, 117 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 281 человека (или 65,8 процента) оценивают как средней тяжести. Три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 83 человека. В Бишкеке выписаны 30 человек, Оше — 3, Чуйской области — 32, Ошской — 7, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 2, Джалал-Абадской — 6.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 6 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.