COVID-19. С начала эпидемии в стационарах скончались пятеро детей

С начала эпидемии в стационарах скончались пятеро детей. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и соцразвития.

По его данным, у троих умерших был лабораторно-подтвержденный COVID-19, у двоих — внебольничная пневмония.

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«По данным Центра электронного здравоохранения при МЗСР, всего с начала эпидемиологического процесса через лечебные стационары прошли 1 тысяча 85 детей», — добавили в ведомстве.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.