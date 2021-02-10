11 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Курманджан Датки, жилмассив «Келечек»;
- 9.30-11.30 — 7-й микрорайон, 16-22, 28;
- 9.30-15.00 — микрорайон «Джал-23», 1а, 2а;
- 9.30-16.00 — село Чон-Арык (улицы Кырман, Ветеринарная, Самойленко);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, переулки Уссурийский, Тобольский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Кул, Эртайлак, Арча-Бешик, Айылчиева, Репина, Ойсул-Ата, Мин-Куш, Бердибаева);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Целиноградской, Саратовской, Курманалиева;
- 11.30-16.00 — улицы Жукеева-Пудовкина, Элебаева, 14, Кулатова, 12, переулок Геологический, 3, 5, 7, 11;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Садыбакасова, Он-Арча, Шербет).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Новостройка, Дружбы, Эшмамбет у. А., Суюмбаева, Ала-Арчинская, Раимбекова, Байтик, Береговая, Сейтека, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Кашка-Суу (улицы Лесхоз, Эркин, Медерова, Достук, Ала-Арчинская, Озгоруш), Аламедин (улицы Гоголя, Токтогула, Достук, Кыргызстанская), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская), Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Горького, Садовая, Юбилейная), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, Почтовая, Школьная), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Участок);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Учительская, Деповская, Молодежная, Фрунзе), Гавриловка (улицы Степная, Школьная, Горького, Северная, Чекменева, Забайкальская, Пушкина, Фрунзе, Олимпийская, Дружбы, Новая, Балыкбаева, переулки Забайкальский, Школьный), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Горького, Ала-Арчинская, Ленина, Токтогула, Школьная, Северная, Полярная, Фрунзе, Пушкина, Проектируемая, Красноармейская, Октябрьская, Южная), Нижне-Чуйское (улицы 40 лет Октября, Ленина, Спортивная, Трудовая, Гагарина, Аэродромная, Интернациональная, Соцгородок, Коммунистическая, Партсъезда, Барак-Интернат, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дагестанская, Центральная, Тимирязева, Дружбы), Степное (улицы Северная, Южная, МТФ-2, Новая), Толтак (улицы Центральная, Абая), поселок Мирный (улицы Спортивная, Ленина, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Плодопитомник (улицы Мира, Центральная, Пржевальского, Ягодная), Беловодское (улица Московская), Кыз-Моло (улица Комсомольская);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Жекен, Джон-Арык, Федоровка, город Кара-Балта (улица Оторбаева, 25, 26);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кюрпюлдек (улица Канкожоева);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Гагарина, Мусаходжоева), Милянфан, Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Алма-Атинская, Кирова, Чеченова, Набережная, Советская, Линейная, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, Шевченко, Мичурина, Чкалова, Чапаева, Строительная, Шопокова, Айтматова, Манаса, жилмассив «Жаштык»);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка, Сынташ, Буденовка;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Мельничная, Береговая, Буранинская, Сельская);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Боролдой (улицы Беляндры, Интернациональная), город Орловка (улица Мира).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — села Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Курбан-Кара, город Ош (микрорайон «Туран», улицы Кулматова, Исанова, Ишматова, Жаштар, Тайгараева, Шаумян, Репина, Куренкеева, села Озгур, Толойкон).
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Марказ, Майдан, Бирлик, город Кызыл-Кия (улицы Комсомольская, Кулатова, Джал, Маркса, Ленина, Масалиева, Маяковского, Нооруз, Новая, Пролетарская, Советская, Солнышка, Хрипченко, Чехова, Шопокова, Юбилейная, Свердлова, Султанова).