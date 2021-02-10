11 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Курманджан Датки, жилмассив «Келечек»;

9.30-11.30 — 7-й микрорайон, 16-22, 28;

9.30-15.00 — микрорайон «Джал-23», 1а, 2а;

9.30-16.00 — село Чон-Арык (улицы Кырман, Ветеринарная, Самойленко);

9.30-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, переулки Уссурийский, Тобольский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Кул, Эртайлак, Арча-Бешик, Айылчиева, Репина, Ойсул-Ата, Мин-Куш, Бердибаева);

10.00-17.00 — отрезки улиц Целиноградской, Саратовской, Курманалиева;

11.30-16.00 — улицы Жукеева-Пудовкина, Элебаева, 14, Кулатова, 12, переулок Геологический, 3, 5, 7, 11;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Садыбакасова, Он-Арча, Шербет).