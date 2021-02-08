18:54
USD 84.80
EUR 101.63
RUB 1.13
Общество

9 февраля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 13.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиева, Кыдыкеева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Гуль»).
2
Ошская область
  • 8.30-16.30 — села Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Кочо, Тамак, Жаш, Калмак, Барын, Межколхоз, Аэропорт, Агартуу, Маданият, Калинина, город Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская).
3
Баткенская область
  • 8.30-16.30 — Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Кагановича, Сухана, Сулайманабад, Кулатова, 150, 152, 154, 212, 247, Молодой Гвардии, Набережная, Рыскулова, Ак-Булак, Иродан, Жакыпова, Механизаторская, Мулобобу, Мира).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182686/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
8 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 февраля: где в регионах отключат свет
5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 января: где в регионах отключат свет
29 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
В&nbsp;посольстве России в&nbsp;Кыргызстане напомнили об&nbsp;основаниях для перелета в&nbsp;Москву В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за&nbsp;рубеж на&nbsp;лечение Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
Рак у&nbsp;детей агрессивен, но&nbsp;лучше поддается лечению Рак у детей агрессивен, но лучше поддается лечению
8 февраля, понедельник
18:42
Вице-мэр Бишкека предложил публиковать в соцсетях фотографии ворующих люки Вице-мэр Бишкека предложил публиковать в соцсетях фотог...
18:30
9 февраля: где в регионах отключат свет
18:15
Единую налоговую декларацию сдали более 23 тысяч налогоплательщиков
18:03
Надо назначить Марипову зарплату в 5,6 тысячи сомов, считают читатели 24.kg
18:02
Впервые за время пандемии из Урумчи в Кыргызстан прибыли 47 вагонов с товарами