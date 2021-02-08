9 февраля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 13.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиева, Кыдыкеева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Гуль»). 2 Ошская область Ошская область 8.30-16.30 — села Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Кочо, Тамак, Жаш, Калмак, Барын, Межколхоз, Аэропорт, Агартуу, Маданият, Калинина, город Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская). 3 Баткенская область Баткенская область 8.30-16.30 — Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Кагановича, Сухана, Сулайманабад, Кулатова, 150, 152, 154, 212, 247, Молодой Гвардии, Набережная, Рыскулова, Ак-Булак, Иродан, Жакыпова, Механизаторская, Мулобобу, Мира).