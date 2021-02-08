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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Привлечь к ответственности бывшего сотрудника ГКНБ требуют обманутые торговцы

В Бишкеке у Дома правительства прошел митинг с требованием привлечь к ответственности полковника ГКНБ Мирбека Мукамбетова и судей, которые рассматривали дело в отношении него.

По словам одной из потерпевших Шырманай Борубаевой, в 2014 году сотрудник ГКНБ построил торговый центр «Фрунзе+» (сейчас «Ясина»). Он расположен в столице на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой. Места в центре раздавались по депозитам от $2 тысяч до $10 тысяч. Мирбек Мукамбетов принял оплату, но условия договора не выполнил. Он выгнал людей и отказывается возвращать средства.

«Мы с 2016-го судимся. Все адвокаты оказались продажными, судьи продажные. Как можно оправдать такого человека? Мукамбетов говорил, что он директор, брал деньги за аренду, расписывался в квитанциях. А в суде выяснилось, что он никто. После того как дело возбудили, Мукамбетова уволили из ГКНБ», — рассказала Шырманай Борубаева.

Она добавила, что дело рассматривается по второму кругу. Митингующие требуют привлечь к ответственности полковника ГКНБ Мирбека Мукамбетова, а также судей. Они просят восстановить справедливость.

Напомним, в 2016 году 17 бизнесменов, арендующих площадь в ТЦ «Фрунзе+», обвинили бывшего директора Мирбека Мукамбетова в том, что он выгнал их, не вернув собранные за аренду деньги.

Тогда же совладелец торгового центра Нурлан Абакасов на пресс-конференции опроверг информацию арендаторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182684/
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