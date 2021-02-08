В Ноокатском районе прокуратура заставила чиновников выдать землю детям-сиротам

В Ноокатском районе органы прокуратуры выдали главе Тоолосского сельсовета предписание. Чиновника обязали выделить положенные сиротам земли под строительство жилья.

«В ходе проверки прокуратурой Ноокатского района в Тоолосском айыл окмоту установлено, что несовершеннолетние дети-сироты К.Б. и К.А. не имеют жилья для проживания и в нарушение требований Кодекса Кыргызской Республики «О детях», жилищного и земельного законодательства они не были обеспечены правом внеочередного получения жилой площади. Было внесено соответствующее предписание».

Отмечается, что 1 февраля администрация сельсовета выделила несовершеннолетним земельные участки — по 8 соток каждому.