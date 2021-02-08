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Общество

Программу по контролю рака подготовили в Кыргызстане

Национальный центр онкологии и гематологии при участии местных и международных экспертов подготовил программу по контролю рака. Об этом сообщили в фонде «Сорос — Кыргызстан».

По их данным, в программу включены базовые медицинские услуги и ресурсы, которые могли бы значительно изменить качество онкологической помощи. Она сфокусирована на ранней диагностике распространенных видов рака у женщин, оказании паллиативной (симптоматической) помощи пациентам, а также обеспечении жизненно важными противоопухолевыми препаратами. Документ рассмотрят в правительстве.

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«В республике в 2019 году впервые взято на учет 5 тысяч 609 пациентов с впервые установленным диагнозом «рак», 3 тысячи 678 человек умерли вследствие ухудшения течения болезни. На первом месте в структуре смертности — рак молочной железы, на втором — рак желудка, на третьем — рак шейки матки», — отметили в фонде.

По республике одногодичная летальность составила — 53,6 процента, по Бишкеку — 22,2 процента. Самый высокий показатель в Оше (68,7 процента), Джалал-Абадской (68,4 процента), Нарынской (63,1 процента) и Таласской (60 процентов) областях. Это связано с отсутствием ранней диагностики рака на первичном уровне здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182653/
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