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Общество
Сюжет: COVID-19

Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина

Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина. Об этом сообщает КазТАГ.

По его данным, до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничивается пересечение государственной границы Казахстана иностранцами и лицами без гражданства.

Отмечается, что нововведение не распространяется на персонал дипломатической службы иностранных государств и членов их семей, членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД, сотрудников международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей, этнических казахов при наличии действующей визы категории «С10», «В8» или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении с нотариально заверенным переводом) и члены их семей (супруг, супруга, родители и дети) и других.

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Иностранцам, имеющим вид на жительство в Казахстане, и членам их семей разрешено пересекать госграницу раз в 30 суток. Членам семей граждан Казахстана при условии подтверждения факта родственных связей и их несовершеннолетним детям также можно пересекать госграницу раз в 30 суток.

Гражданам Казахстана разрешается пересечение госграницы не более раза в 30 суток. Здесь тоже есть исключения.

Ограничения снимаются для студентов зарубежных вузов, дипломатов, членов официальных делегаций и их семей, отдельных категорий сотрудников транспортных компаний, обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории страны, выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов. Ограничения могут снять для граждан, которым нужно выехать в другую страну на похороны членов семьи и близких родственников, для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками.

Разрешен выезд граждан Казахстана в иностранные государства, с которыми по решению правительства возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение, а гражданам этих государств — въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана — при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182593/
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