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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались еще три человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, за минувшие сутки в Бишкеке скончался один человек, в Иссык-Кульской области — двое.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 426 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182588/
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