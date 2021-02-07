В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались еще три человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, за минувшие сутки в Бишкеке скончался один человек, в Иссык-Кульской области — двое.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 426 человек.