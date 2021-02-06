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Общество

Абдиль Сегизбаев из СИЗО ГКНБ: Сотрудники моего штаба ни в чем не виноваты

Абдиль Сегизбаев заявил о том, что какие-либо обвинения рядовых сотрудников его предвыборного штаба не имеют под собой оснований. Соответствующее обращение к властям передали журналистам представители экс-главы ГКНБ.

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Сегизбаев решил прокомментировать из СИЗО ГКНБ ситуацию с допросами его сторонников, изъятием электронных носителей, обысками в домах тех, кто работал в избирательном штабе.

«Я обращаюсь к властям: если вы обвиняете меня в преступлении, то какое отношение к этому имеют простые сотрудники предвыборного штаба? Они выполняли свою работу в рамках законов, избирательного кодекса. Во время кампании не было допущено ни одного нарушения действующего законодательства. В чем же они виноваты? Если имеются вопросы, то вам следует обратиться ко мне, а не к сотрудникам штаба. Какие-либо обвинения рядовых сотрудников штаба не имеют под собой почвы. Они ни в чем не виноваты. Все данные действия рассматриваю как продолжение политического преследования за высказанную критику в адрес властей», — говорится в сообщении.

Обращаюсь к своим теперь уже бывшим сотрудникам штаба. Держитесь! Вы провели хорошую работу, в рамках закона. Никому не следует упрекать, тем более обвинять вас в чем-либо.

Из обращения Абдиля Сегизбаева

Напомним, что на допрос в ГКНБ вызывали Мээрим Асанову. На последних президентских выборах она работала в штабе Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту. Вчера в доме Асановой провели обыск, а мужа, Кутмана Мукашева, допрашивали в ГКНБ. До этого на допрос вызывали и медиаменеджера Нурзаду Токтогулову.

Ранее сотрудники спецслужб увезли на допрос и провели обыск в доме известного блогера Юлии Барабиной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182572/
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