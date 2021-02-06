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Общество

В Кыргызстан незаконно пытались ввезти 760 голов крупного рогатого скота

На кыргызско-казахской госгранице выявили очередные факты незаконного ввоза в Кыргызстан крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Налоговой службе.

По ее данным, задержаны автомашины, водители которых пытались завезти 760 голов крупного рогатого скота, из них на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар» 442 головы КРС, на КПП «Ак-Тилек» — 318 голов КРС.

У импортеров отсутствовала справка о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений передали в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182568/
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