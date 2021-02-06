Минздрав Турции передал Кыргызстану 5 тысяч ПЦР-тестов

Министерство здравоохранения Турции передало Кыргызстану 5 тысяч ПЦР-тестов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и соцразвития.

По ее данным, глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев находится с рабочим визитом в Турции. Он встретился с замминистра здравоохранения Турции Халилем Эльдемиремом.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил необходимость скорейшей ратификации соглашения по Бишкекской больнице Кыргызско-Турецкой дружбы с целью ее полноценного функционирования.

Он также посетил завод Optima Technic в Анкаре, где изготовили мобильные клиники для Кыргызстана. В них имеются диагностические отделения с современным медицинским оборудованием — компьютерным томографом, УЗИ-аппаратом, маммографом, рентген-аппаратом, гастроскопом, колоноскопом, офтальмоскопом, риноскопом, эхокардиографом, лабораторным оборудованием для проведения биохимических и других анализов, а также операционные отделения для проведения офтальмологических операций.