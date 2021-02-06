Так решил суд. Сагын Бозгунбаев остается председателем Федерации профсоюзов

Суд отказал Мирбеку Асанакунову в ходатайстве​ об​ отстранении Сагына Бозгунбаева от должности председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ФПК.

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По ее данным, 3 февраля Мирбек Асанакунов обратился в Административный суд Бишкека с исковым заявлением с требованием аннулировать запись в органах юстиции касательно председателя Федерации Сагына Бозгунбаева.

Истец также просил суд фактически отстранить его от занимаемой должности, запретить пользоваться служебными помещениями и транспортом, участвовать на заседаниях профсоюзных органов, подписывать документы, проводить банковские операции, входить в здание ФПК.

Административный судья, рассмотрев иск и ходатайство заявителя, отказал в удовлетворении указанных требований, кроме временного приостановления действия регистрации записи в электронной базе Минюста КР.

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. 5 февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительные органы и депутатов парламента.

Сагын Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако это назначение приняли не все. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель, продолжаются по сей день.