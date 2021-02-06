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Общество

Насилие над несовершеннолетними. Милиция в Чаткале проводит профилактику

В Чаткальском районе милиция проводит профилактические работы по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Разъяснительные беседы с жителями

По ее данным, правоохранители побеседовали с сиротами и выслушали их рассказы о проблемах. Школьников попросили соблюдать закон и избегать сомнительные компании.

Встретились также с гражданами, проживающими недалеко от госграницы, провели разъяснительные беседы о присмотре за домашним скотом. Сотрудники милиции уделили внимание вопросам воспитания детей и попросили местных жителей уделять им побольше внимания, чтобы избежать неприятные инциденты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182501/
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