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Общество

6 февраля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Караой, Советское, Дон-Арык.
2
Ошская область
  • 8.30-16.30 — город Ош (проспект Масалиева, улицы Нурматова, Фабричная, Шакирова, Алымбекова, Маатова, Ленина, Карбаева, Джалал-Абадская, Вишневая, Жумабаева, Зеленая, Лесхозная, Курманджан Датки, Тилеке Баатыра, Мичурина, Толстого, Алиева, Молдониязова, Узгенская, Бобулова).
3
Баткенская область
  • 8.30-16.30 — город Кызыл-Кия (улицы 8 Марта, Дыйкан, Едренкина, Железнодорожная, Заводская, Загородная, Интернациональная, Калинина, Кыргызстан, Кирова, Кувасай, Матросова, Октябрьская, 1 Май, Пушкина, Сухана, Токтогула, Баялинова, Джамбула, Оморкулова, Панфилова, Шевченко, Краснопартизанская).
4
Иссык-Кульская область
  • 14.00-18.00 — села Дархан, Жениш, Барскоон, Чон-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак, Ак-Терек, Саруу, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Оргочор, Боз-Бешик, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз, Ан-Остон, Жети-Огуз, Ак-Кочкор, Конкино, Чырак, Балтабай, Жон-Булак, Кытай, Дыйшын, Желе-Добо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182477/
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