6 февраля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область Чуйский РЭС 9.00-16.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Караой, Советское, Дон-Арык. 2 Ошская область Ошская область 8.30-16.30 — город Ош (проспект Масалиева, улицы Нурматова, Фабричная, Шакирова, Алымбекова, Маатова, Ленина, Карбаева, Джалал-Абадская, Вишневая, Жумабаева, Зеленая, Лесхозная, Курманджан Датки, Тилеке Баатыра, Мичурина, Толстого, Алиева, Молдониязова, Узгенская, Бобулова). 3 Баткенская область Баткенская область 8.30-16.30 — город Кызыл-Кия (улицы 8 Марта, Дыйкан, Едренкина, Железнодорожная, Заводская, Загородная, Интернациональная, Калинина, Кыргызстан, Кирова, Кувасай, Матросова, Октябрьская, 1 Май, Пушкина, Сухана, Токтогула, Баялинова, Джамбула, Оморкулова, Панфилова, Шевченко, Краснопартизанская). 4 Иссык-Кульская область 14.00-18.00 — села Дархан, Жениш, Барскоон, Чон-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак, Ак-Терек, Саруу, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Оргочор, Боз-Бешик, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз, Ан-Остон, Жети-Огуз, Ак-Кочкор, Конкино, Чырак, Балтабай, Жон-Булак, Кытай, Дыйшын, Желе-Добо.