09:50
USD 84.80
EUR 101.64
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного во многих районах

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 62-е место.

В 8.30 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 55 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Информация обновляется каждый час. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 11 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182381/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в тройке самых грязных в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах опасный для здоровья уровень
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь поднялся до нездорового
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается повышенным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снова поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень значительно понизился
Популярные новости
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов
Министерство образования открыло в&nbsp;Кыргызстане новую область&nbsp;&mdash; Бишкекскую Министерство образования открыло в Кыргызстане новую область — Бишкекскую
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
5 февраля, пятница
09:49
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два ч...
09:48
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 119 человек, 155 — в тяжелом состоянии
09:46
Ослепший на один глаз солдат ГПС все-таки получит страховку
09:44
В Кыргызстане выявили 88 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 920
09:39
В Кыргызстане запустят мобильное приложение для поиска работы и специалистов