Балбак Тулобаев выступил за возврат скульптур у клуба PROMZONA

И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев поддерживает идею о возврате демонтированных скульптур возле клуба PROMZONA.

Фото скрин из соцсетей . И. о. мэра выступил за возврат скульптуры

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Активист Тимур Шайхутдинов предложил градоначальнику на своей странице в Facebook вернуть скульптуры на место и помочь оформить документы.

Балбак Тулобаев прокомментировал публикацию и написал: «Я за».

Напомним, сегодня стало известно, что администрация клуба PROMZONA по указанию мэрии вынужденно демонтировала скульптурную композицию из двух фигур, сидящих на скамейке у входа в заведение. Под снос чуть позже попала и большая сцена клуба, на которой проводятся Open air с участием всемирно известных звезд.

В муниципалитете 24.kg заверили, что демонтаж производится в рамках закона. По их информации, администрация клуба самовольно расширила территорию вокруг заведения и не платила аренду за парковку.