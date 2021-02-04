5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-14.00 — 5-й микрорайон, 10, 10/1, 16, 16/1;

9.00-17.00 — отрезки улиц Власова, Девятое Января, проспект Дэн Сяопина;

9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23);

9.30-12.00 — отрезки улиц Марата, Кузбасской, Тимура Фрунзе, Калужской, Лущихина, Черноморской;

9.40-14.00 — район, ограниченный проспектом Эркиндик, улицами Боталиева, Щербакова, Дзержинского;

10.00-17.00 — 5-й микрорайон, 42-46, 55, 56, детский сад № 71;

10.00-15.00 — отрезки улиц Торекула Айтматова, Древесной, Осмонкула, Тыныстанова, Тургенева, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, переулки Узгенский, Александровский;

12.00-17.00 — отрезки улиц Аул, Хвойной, Кожевенной.