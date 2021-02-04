5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-14.00 — 5-й микрорайон, 10, 10/1, 16, 16/1;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Власова, Девятое Января, проспект Дэн Сяопина;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23);
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Марата, Кузбасской, Тимура Фрунзе, Калужской, Лущихина, Черноморской;
- 9.40-14.00 — район, ограниченный проспектом Эркиндик, улицами Боталиева, Щербакова, Дзержинского;
- 10.00-17.00 — 5-й микрорайон, 42-46, 55, 56, детский сад № 71;
- 10.00-15.00 — отрезки улиц Торекула Айтматова, Древесной, Осмонкула, Тыныстанова, Тургенева, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, переулки Узгенский, Александровский;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Аул, Хвойной, Кожевенной.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Ленинское (улица Набережная), Лебединовка (улица Комсомольская, проспект Победы), Восток (улицы Береговая, Сельповская, Степная), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, Почтовая, Школьная), жилмассив «Торт-Куль»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 62-292), Чон-Джар (улица Термечикова), Шалта (улицы Калмырза, Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалуу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, Садовая, Спортивная, Северная, переулки Северный, Ленина), город Шопоков (улица Вокзальная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова);
- 10.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кайназаровой, Звездная, Восточная, Интернациональная, Ошская, Почтовая, Первомайская, переулки Почтовый, Ленинградский), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), имени Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ);
- 9.30-16.30 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор), Восточное (улицы Дружбы, Акушинская, Новостройка, переулок Дружбы), Манас (улицы Бакинская, Лесхоз), поселок Взлетный (авиагородок);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Спартак (улицы Попова, Ленина), Ак-Суу (улицы Вокзальная, Парковая, Добровольского);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы 8 Марта, Налоговая, Садовая, Крылова, Труда, Крупская, Комсомольская, Центральная, Тимирязева, Береговая), села Новониколаевка (улица Московская), Федоровка (улица Советская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Коммунистическая, Полевая, Щорса, Пушкина, Джакыпова, переулок Вишневый), села Милянфан, Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева);
Ысык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Буденовка, Эпкин;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Садовое;
- 9.00-16.00 — село Чуй (улицы Луговая, Советская, Ключевая, Заречная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — города Кемин (юго-западная часть), Орловка (улица Центральная), село Жол-Булак (улица Мырзабек).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — города Ноокат, Ош (жилмассивы «Беш-Бадам», «Он-Адыр», «ДЭУ-21», «Ташлак» микрорайоны «Амир-Тимур», «Туран», села Толойкон, Арек, Орке, улицы Садовая, Мичурина, Ворошилова, Королева, Джалиля, Камарова, Автозаводская, Латыпжанова, Сооронбаева, Абжалова, Пятилетка, Низами, Саргалчаева, Халмурзаева, Крылова, Толонова, Физкультурная, Тайгараева, Мусоргского, Пичугина, Репина, Мамытова, Боконбаева, Бакинская, Монуева, поселок Люли), села Арал, Кара-Кокту, Капчыгай, Фуркат, Кашкар, Кызыл-Мээнет, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Кайрат.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — город Кызыл-Кия (улицы 8 Марта, Железнодорожная, Заводская, Кыргызстан, Кулатова, 1 Мая, Асаналиева, 16-18, Ленина, 5, 9, 10,12,14,16, Горького, Чехова, 12, 14, 16, Юбилейная, 7, 8, 10, 12, Спортивная, Южная), сельские управы Марказ, Майдан.