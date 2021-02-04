COVID-19. О побочных эффектах вакцины «Спутник V» рассказал российский врач

Серьезных побочных действий от российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 пока не зарегистрировано. Об этом на пресс-конференции заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

По его словам, большинство нежелательных реакций в 94 процентах случаях протекали в легкой форме и свелись к простудным синдромам: головная боль и общая слабость. Отсутствует и сильная аллергическая реакция.

«Эти данные подтверждены выводами независимого комитета по мониторингу эффектов препарата. То есть серьезных побочных действий не было зафиксировано на сегодняшний день. Мониторинг продолжается. Массовая вакцинация только началась. Возможно, побочные эффекты будут. Но их точно не стоит бояться. Потому что нет лекарств, которые не вызывали бы побочных реакций», — рассказал Владимир Круглый.

Он добавил, что сам был дважды вакцинирован препаратом «Спутник V» и особых реакций в организме после получения прививки не испытал.

Отметим, поставки вакцины в рамках механизма COVAX начнутся в конце февраля. Кыргызстану предоставят 504 тысячи доз AstraZeneca/Oxford.