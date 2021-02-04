В Кыргызстане онкопациенты основали движение «Верю в чудо». Об этом на форуме онкобольных сообщила одна из членов движения Асель Богачиева.

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По ее словам, всегда нужно верить в чудо и бороться. «Рак — это не приговор, он лечится. В Кыргызстане смертность от рака все еще остается на высоком уровне, но нашим пациентам необходимо прививать мысль, что никогда нельзя сдаваться, нужно отстаивать свои права. При этом знать и свои обязанности. Проблемы в онкологии имеют системный характер, и чтобы что-то изменить, нужно сильное пациентское сообщество», — сказала Асель Богачиева.

Она отметила, что в Национальном центре онкологии нет современного оборудования, которое позволило бы эффективно лечиться, поэтому часть больных вынуждена выезжать за рубеж. «Недостаточное финансирование, плохое оснащение — вина правительства, которое должным образом не уделяет внимания этой сфере», — добавила Асель Богачиева.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.