В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 144 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 617 пациентов, в больницах — 527. В том числе 32 человека — в крайне тяжелом состоянии, 127 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (365 человек, или 69,2 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 102 человека. В Бишкеке выписаны 47 человек, Оше — 2, Чуйской области — 30, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 334 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.