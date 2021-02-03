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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Суд перенесли, ждут заключения о здоровье бывшего президента

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Адвокаты обвиняемых считают, что процесс нужно отложить, потому что точные результаты о здоровье Алмазбека Атамбаева из Минздрава еще не получены.

Отметим, что Алмазбека Атамбаева на процесс не доставили. Он по состоянию здоровья попросил суд проводить слушание без его участия. Согласно справке от врача ИК-47, у бывшего главы государства диагностированы межпозвоночная грыжа и бронхит.

Посовещавшись на месте, судья определил перенести судебное заседание на 17 февраля.

Напомним, что суд объединил уголовные дела, где фигурантом проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182198/
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