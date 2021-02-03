09:12
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Общество

В городе Ош полностью реконструируют улицу Салиевой

В Оше улицу имени Салиевой полностью отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр города Таалайбек Сарыбашов ознакомился с комплексными работами по санитарной очистке, благоустройству и озеленению улицы и территории вокруг многоэтажных домов.

Сотрудники отдела сноса УМС мэрии Оша демонтируют незаконные объекты вокруг многоэтажных домов по улице Салиевой от пересечения с улицей Жийдалик до Касымбекова, временные объекты из легких конструкций, заборы, навесы, ограждения и гаражи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182074/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош приостановили работу арматурного завода
Манасчи Доолот Сыдыков планирует три дня подряд рассказывать эпос «Манас» в Оше
В городе Ош открылся новый двухэтажный детский сад на 100 мест
Ошский футбольный клуб «Алай» подписал контракт с новым главным тренером
Воспитанникам детского дома в городе Ош подарили компьютеры и сладости
Стал известен новый состав комиссии по отбору в патрульную милицию города Ош
В Оше проблемы с давлением природного газа. Обещают решить через три дня
Жители города Ош жалуются на заторы на дорогах
Руководитель аппарата мэрии города Ош поручил ускорить процесс цифровизации
В городе Ош открыли отремонтированную улицу Абдыкадырова
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за&nbsp;вымогательство взятки Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
Школы Бишкека не&nbsp;начнут учиться офлайн с&nbsp;1&nbsp;февраля Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля
Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на&nbsp;скромные посиделки Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки
Бизнес
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
3 февраля, среда
09:11
В январе в Кыргызстан завезено 120 тысяч тонн топлива В январе в Кыргызстан завезено 120 тысяч тонн топлива
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
08:53
В СНГ создан центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
08:49
В городе Ош полностью реконструируют улицу Салиевой
08:48
Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов