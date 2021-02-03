В городе Ош полностью реконструируют улицу Салиевой

В Оше улицу имени Салиевой полностью отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр города Таалайбек Сарыбашов ознакомился с комплексными работами по санитарной очистке, благоустройству и озеленению улицы и территории вокруг многоэтажных домов.

Сотрудники отдела сноса УМС мэрии Оша демонтируют незаконные объекты вокруг многоэтажных домов по улице Салиевой от пересечения с улицей Жийдалик до Касымбекова, временные объекты из легких конструкций, заборы, навесы, ограждения и гаражи.