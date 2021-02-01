Сок под трактор и печенье птицам. Как Финпол просрочку уничтожал

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями в вопросе защиты прав потребителей решила идти до конца. Первые склады с просроченной кондитерской продукцией в Бишкеке сотрудники Финпола, напомним, выявили еще в конце прошлого года. И вот спустя месяц глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев решил провести необычную для службы процедуру — ликвидацию найденной просрочки.

Соки и конфеты закатали в помойку

Вопреки ожиданиям журналистов главный боец с просрочкой на место будущей экзекуции — Бишкекский санитарный полигон — не приехал. Вместо него наблюдать за уничтожением изъятого из продажи товара отправили начальника столичного управления ГСБЭП Нурлана Казабекова. В ожидании разгрузки опечатанных еще на складах грузовиков он рассказал о некоторых особенностях процедуры.

«Мы ведем несколько дел по просроченным товарам. Обычно конфискованное уничтожается по решению суда. Владелец конкретно этой кондитерской фирмы решил пойти нам навстречу и сам предложил избавиться от просрочки без судебной волокиты. Все расходы по транспортировке он взял на себя», — сказал он.

Фото 24.kg. Начальник УГСБЭП Бишкека Нурлан Казабеков

На складе оперативники выявили 5 тонн натуральных соков и больше 5 тысяч коробок печенья и конфет, чей срок годности вышел еще два года назад. Продукты было решено закатать трактором в городскую свалку.

«Эта продукция была завезена к нам с Украины», — уточнил начальник городской Финполиции.

Удостоверившись в том, что все изъятое выгружено, сотрудники Службы по борьбе с экономическими преступлениями дали добро рабочим свалки на запуск трактора. Несколько минут — и дело сделано. Уничтожив упаковки сока, они направились на вторую точку.

Хлеб топтать рука не поднялась

Для ликвидации просроченного печенья решили использовать птиц. Для этого ГСБЭП составила договор с одной из птицефабрик, расположенных на окраине Бишкека.

«Изначально, как того требуют правила, предлагалось и печенье вывезти на санитарный полигон. Но, обсудив это в коллективе, мы пришли к единому мнению, что давить трактором на земле продукцию из муки, даже просроченную, — верх кощунства. Это же хлеб. Нашли такой выход», — рассказал один из сопровождавших груз оперуполномоченных.

Все без исключения коробки под опись сгрузили в фермерское хранилище для корма. В отличие от пачек сока, разгружали их аккуратно, не бросая из кузова на пол, а осторожно передавая из рук в руки. В ближайшее время все прогоркшая выпечка будет перемолота и добавлена в рацион гусей и индюков. По словам владельца хозяйства, птицам это не только не повредит, но и пойдет на пользу.

Нерешенным оставался главный вопрос: какие санкции последуют в отношении хозяина товара? По словам начальника бишкекского управления ГСБЭП Нурлана Казабекова, досудебное производство ведется в рамках статьи 233 «Злоупотребление руководителями коммерческих организаций».

«Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы. Юридическая оценка будет дана по окончании следствия», — отметил он.

Не исключено, что за добровольную выдачу просроченной продукции и содействие в ее ликвидации владелец кондитерской фирмы отделается штрафом.

Завершив ликвидацию просрочки, Нурлан Казабеков через СМИ вновь обратился к бизнес-сообществу. Он попросил предпринимателей не гоняться за выгодой и не рисковать здоровьем граждан. И напомнил, что при накоплении просроченного товара его следует своевременно уничтожать. В противном случае делать это придется по решению суда.

Финансовая полиция, по его словам, и впредь будет следить за тем, что попадает на стол кыргызстанцев.