2 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-10.00 — отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, Панфилова;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Целиноградской, Садовой, Абдрахманова, переулок Абдрахманова;

9.30-13.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Жанылык, Мыскал, Набережная, Ойсул-Ата, Бердиева, Кызыл-Адыр), «Нижний Орок»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Бектенова, Карасаева, переулок Тунгусский, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Бельмазар, Улук-Тоо, Беш-Темир, Максат, Терек-Сай), «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14), отрезки улиц Исанова, Чокморова, Московской;

9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 55а, 57, 58, 66;

9.40-14.00 — 3-й микрорайон, 10, 11, 14-19;

9.40-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Салиевой;

9.40-16.30 — отрезки улиц Абдрахманова, Токтогула, Усенбаева, Московской;

10.00-11.30 — отрезки улиц Орозбекова, Токтогула, Киевской;

11.00-12.30 — отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Чортекова, Безымянная, Береке, Тогуз-Тутун);

14.30-16.00 — отрезки улиц Исанова, Чокморова;

15.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Хан-Темир).