2 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-10.00 — отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, Панфилова;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Целиноградской, Садовой, Абдрахманова, переулок Абдрахманова;
- 9.30-13.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Жанылык, Мыскал, Набережная, Ойсул-Ата, Бердиева, Кызыл-Адыр), «Нижний Орок»;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Бектенова, Карасаева, переулок Тунгусский, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Бельмазар, Улук-Тоо, Беш-Темир, Максат, Терек-Сай), «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14), отрезки улиц Исанова, Чокморова, Московской;
- 9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 55а, 57, 58, 66;
- 9.40-14.00 — 3-й микрорайон, 10, 11, 14-19;
- 9.40-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Салиевой;
- 9.40-16.30 — отрезки улиц Абдрахманова, Токтогула, Усенбаева, Московской;
- 10.00-11.30 — отрезки улиц Орозбекова, Токтогула, Киевской;
- 11.00-12.30 — отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Чортекова, Безымянная, Береке, Тогуз-Тутун);
- 14.30-16.00 — отрезки улиц Исанова, Чокморова;
- 15.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Хан-Темир).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 00.00-5.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Кооперативная, Больничная, Ала-Тоо, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Ай-Булак), Малиновка;
- 10.00-17.00 — села Бир-Булак, Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, Кашка-Суу, Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Больничная, Средняя, Кыргызская, Бегельдинова);
- 9.00-17.00 — села Васильевка, Виноградное, Полевое, Садовое (улицы Учхозская, Бегалиева), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы), Аламедин (улица Молодежная), Беш-Кунгей (улица Сарбагыш);
- 9.00-18.00 — село Пригородное (улицы Новая, Марата, Широкая, Юбилейная, 8 Марта, Строительная, Лесная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Береговая), новостройки «Жаштык», «Эркиндик»;
- 9.00-13.00 — село Аламедин (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, Заводской тупик);
- 14.00-17.00 — село Таш-Добо (улицы Октябрьская, Киргизская, Школьная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая, Садовая, Свободы, Зеленая Балка, Молодой Гвардии, Мира, переулки Строительный, Молодой Гвардии), села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 62-292, Тынчтык, Усупбаева), Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, Комсомольская, Ала-Арчинская, Полярная, Калинина, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Садовая, Спортивная, Северная, Молодежная, переулки Северный, Почтовый, Ленина), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ), Достук (улица Достук);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Терек (улица Молодежная), Ак-Суу (улицы Кузнецова, Киевская, Добровольского);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Вокзальная, Северная, Фрунзенская, Кожомбердиева, Лермонтова, Школьная, Олимпийская, Ломоносова, Ярославская, Комсомольская, Жайыла Баатыра, Центральная, Агрономическая, переулок Мичурина), село Калининское (улицы Бедного, Северная, Красновосточная);
- 12.00-17.00 — село Сосновка;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чолок-Арык;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы 60 лет ВЛКСМ), села Жайылма (улицы Айдарова, Токтогула, Рахматова), Джээк (улица Гагарина), Кировское (улицы Юбилейная, Садовая, Гагарина, Прудовая, Зеленая), Дмитриевка (улица Ленина);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — село Чуй (улица Береговая);
- 13.00-17.00 — село Чуй (улица Заречная).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — села Мундуз, Тут-Зар, Кызыл-Сай, Гулистан, Айырма, Жангактаги, Вахым, Коен.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — Кызыл-Кия (улицы Арык-Бою, Жин-Жиган, Ынтымак, Кулатова, Кулуштан), село Караван.