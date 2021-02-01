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Общество

В ЦОНах будут доступны услуги по недвижимости и земельным объектам

С 1 по 28 февраля 2021 года в пилотном режиме в центрах обслуживания населения в Бишкеке будут доступны услуги Государственного агентства по земельным ресурсам (ГАЗР). Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Отмечается, что в случае успешного внедрения услуги будут предоставляться во всех ЦОНах республики. Граждане смогут получить выписку о правах и ограничениях на объект недвижимости, технические параметры объекта недвижимости, историю прав и ограничений и сведения об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимости.

Адреса ЦОНов, где можно получить услуги:

  • ЦОН-1, 12-й микрорайон, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29 (здание ДК);
  • ЦОН-2, улица Чолпон-Атинская, 2 (здание «АЮ Грандкомфорт»);
  • ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4 (пересекает улицу Боконбаева);
  • ЦОН-4, улица Ауэзова, 1/5 (здание «Два прораба»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181860/
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