В ЦОНах будут доступны услуги по недвижимости и земельным объектам

С 1 по 28 февраля 2021 года в пилотном режиме в центрах обслуживания населения в Бишкеке будут доступны услуги Государственного агентства по земельным ресурсам (ГАЗР). Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.
Отмечается, что в случае успешного внедрения услуги будут предоставляться во всех ЦОНах республики. Граждане смогут получить выписку о правах и ограничениях на объект недвижимости, технические параметры объекта недвижимости, историю прав и ограничений и сведения об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимости.
Адреса ЦОНов, где можно получить услуги:
- ЦОН-1, 12-й микрорайон, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29 (здание ДК);
- ЦОН-2, улица Чолпон-Атинская, 2 (здание «АЮ Грандкомфорт»);
- ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4 (пересекает улицу Боконбаева);
- ЦОН-4, улица Ауэзова, 1/5 (здание «Два прораба»).