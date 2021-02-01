В ЦОНах будут доступны услуги по недвижимости и земельным объектам

С 1 по 28 февраля 2021 года в пилотном режиме в центрах обслуживания населения в Бишкеке будут доступны услуги Государственного агентства по земельным ресурсам (ГАЗР). Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Отмечается, что в случае успешного внедрения услуги будут предоставляться во всех ЦОНах республики. Граждане смогут получить выписку о правах и ограничениях на объект недвижимости, технические параметры объекта недвижимости, историю прав и ограничений и сведения об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимости.

Адреса ЦОНов, где можно получить услуги: