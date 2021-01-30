Мэрия хочет собирать автобусы для города на территории СЭЗ Бишкека

Мэрия Бишкека подписала меморандум о взаимопонимании с казахстанским филиалом китайского автобусного завода Golden Dragon Bus Company. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил и. о. мэра города Балбак Тулобаев.

По его словам, переговоры с возможными поставщиками автобусов продолжаются. Основная задача — поставить для горожан экологически чистый, удобный, доступный и качественный транспорт.

«Мы ведем переговоры о том, чтобы автобусы собирали на территории СЭЗ Бишкека», — отметил Балбак Тулобаев.

Согласно данным казахских СМИ, официальным дистрибьютором по производству и реализации автобусов китайской марки Golden Dragon в Казахстане является компания Hyundai Trans Auto в составе «Астана Моторс».

Golden Dragon Bus Company — один из лидеров среди производителей автобусов в Китае. Эти автобусы эксплуатируют в 66 странах мира, среди них Филиппины, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет, Сингапур, Израиль, Таиланд и Россия.