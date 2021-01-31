1 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 30а, 46-49, жилмассив «Ынтымак» (улицы 5-7-я);

9.30-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Кантемировской, Садовой, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14);

10.00-17.00 — отрезки улицы Пархоменко.