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Общество

1 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 30а, 46-49, жилмассив «Ынтымак» (улицы 5-7-я);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Кантемировской, Садовой, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14);
  • 10.00-17.00 — отрезки улицы Пархоменко.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Островского, Юбилейная), Васильевка (улицы Набережная, Октябрьская, Фрунзе), Берлик (улица Жумаалы), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная, Виноградная), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская), Аламедин (улица Алма-Атинская, 639-741), Беш-Кунгей (улица Сарбагыш);
  • 10.00-15.00 — села Лебединовка (улицы Комсомольская, Северная, Октябрьская, 8 Марта, 9 Мая, Пионерская, проспекты Ленина, Победы), Восток (улицы Сейтек, Семетей, Курманбека), Ленинское (улицы Набережная, Виноградная), Луговое (улицы Малая ГЭС, Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

  • 10.00-14.00 — село Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Школьная, Степная, Крупской, жилмассив «Поле Чудес»);
  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Оторова, Южная, Водокачка), Новопавловка (улицы Проектируемая, Ак-Ордо);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Мамайская, Комсомольская, Почтовая, Дружбы, Масанчина, Гагарина, Советская), Ак-Суу (улицы Шолохова, Левитана);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Ставрополовка (улица Степная), Монолдор (улицы Кычана, Курманова), город Кара-Балта (улица Оторбаева);

Панфиловский РЭС

  • 10.00-17.00 — село Чалдыбар, колхоз «Нива»;
  • 9.00-17.00 — село Орто-Арык;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Орджоникидзе, Куйбышева, Коммунальная, Щорса, Джакыпова, Панфилова, Алма-Атинская, переулки Вишневый, Казахстанский), село Жайылма (улицы Айдарова, Токтогула, Рахматова);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Боролдой (улица Папанина), город Кемин (улицы Чкалова, Шевченко, Советская);

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Чуй (улица Линейная);
  • 13.00-17.00 — село Чуй (улица Ключевая).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181689/
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