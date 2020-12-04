Бесконечность не предел. В деле «Вечерки» создан очередной судебный прецедент

Судьи Первомайского районного суда Айнура Сатарова и Алмаз Калыбаев создают бесконечную волокиту дела о рейдерском захвате издательского дома «Вечерний Бишкек». К такому выводу пришли юристы правовой клиники «Адилет».

Напомним, что в 2014 году начался рейдерский захват имущества газеты «Вечерний Бишкек». Полновластными владельцами медиаресурса стала никому не известная семья Рябушкиных. Потерпевшие от рейдерства ищут защиты у Фемиды.

Адвокаты составили хронику судебных заседаний по этому делу. «Первым судебным актом в череде рейдерского захвата газеты «Вечерний Бишкек» было решение Первомайского районного суда Бишкека от 24 сентября 2014 года, согласно которому семье Рябушкиных незаконно присудили 50 процентов доли в имуществе газеты. Это решение стало главным и основополагающим в рейдерском захвате. Именно данное решение явилось фундаментом дальнейшего захвата «Вечернего Бишкека». Назовем его условно «гражданское дело № 1», — отмечают юристы.

По их данным, судья Первомайского райсуда Алмаз Калыбаев своим решение от 20 мая 2015 года с Александра Кима в пользу Рябушкиных присудил 388 миллионов сомов. Юристы назвали это условно «гражданским делом № 3». «Гражданское дело № 4» — определением судьи Первомайского районного суда Айнуры Сатаровой от 18 августа 2015-го все оставшиеся доли Александра Кима и Анны Власенко, а также их 64 процента акций в ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» переданы Рябушкиным. Это решение принято в отсутствие Кима и Власенко в течение нескольких минут.

«5 октября 2018 года Первомайский районный суд своим определением удовлетворил заявление Кима и Власенко об отмене и пересмотре решения этого же суда от 24 сентября 2014-го по новым обстоятельствам (гражданское дело № 1). Позже Первомайский районный суд пересмотрел данное дело уже по существу и своим решением от 4 октября 2019 года в исковом заявлении Рябушкиных о признании их права собственности в имуществе газеты было отказано», — отмечают юристы.

Таким образом, суд вернул ситуацию назад, до 24 сентября 2014-го, то есть к моменту, когда единственными владельцами имущества являлись Александр Ким и его супруга Анна Власенко.

Юристы отмечают, после указанного остальные судебные акты, вынесенные в пользу Рябушкиных по другим трем делам, подлежат автоматической отмене.

«Так и произошло, все незаконные судебные акты были отменены и по оставшимся трем делам были возобновлены производства», — отмечают юристы.

Позже также отменено решение от 20 мая 2015 года, которое вынесено в пользу Рябушкиных о взыскании с Ким и Власенко убытков в сумме 388 миллионов 459 тысяч 646 сомов.

«Соответственно, определение от 18 августа 2015-го о присуждении всех долей Рябушкиным было также отменено 23 мая 2019 года определением Первомайского районного суда. Производство по делу от 2015 года было возобновлено и пересмотр данного гражданского дела был назначен на 7 июня 2019-го. Но представители Рябушкиных воспользовались своим конституционным правом и внесли частную жалобу в Бишкекский городской суд, который 31 июля 2019 года отказал в удовлетворении их жалобы», — отмечают юристы.

Сообщается, что представитель Рябушкиных подал кассационную жалобу в Верховный суд. Однако на судебном заседании от 8 октября 2019-го их представитель отозвал кассационную жалобу и дело вернули в Первомайский райсуд для пересмотра по существу.

Сторона Рябушкиных полностью использовала свои права на обжалование конкретного судебного акта.

«Однако, как только дело вернулось из Верховного суда в Первомайский к судье Айнуре Сатаровой, представитель Рябушкиных Джумабеков Д. сразу подает ходатайство о восстановлении срока на подачу новой кассационной жалобы на это же определение. Судья незамедлительно вновь направила дело в Верховный суд. Но там жалобу вернули заявителю», — сообщают юристы.

Джумабеков вновь 13 ноября 2019 года подал идентичную кассационную жалобу с ходатайством о восстановлении пропущенного срока. Судья Айнура Сатарова вновь принимает эту жалобу и дело опять направляет в Верховный суд. Высшая инстанция вновь отказала в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока.

«13 января 2020-го Джумабеков теперь уже от имени Галины Рябушкиной вновь подает ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы. Определением Верховного суда от 16 марта 2020 года в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока отказано. Дело в четвертый раз возвращается судье Сатаровой для рассмотрения по существу», — отмечают юристы.

В мае 2020-го судья Сатарова в очередной раз направляет дело в Верховный суд из-за поступления жалобы Рябушкиных. ВС вернул в Первомайский райсуд в связи с тем, что данная жалоба уже не подлежит рассмотрению.

История повторилась в июне, августе и сентябре. Каждый раз Верховный суд отказывал в удовлетворении жалобы, поскольку она не подлежит рассмотрению.

«1 декабря 2020 года судья Сатарова в связи с поступлением очередной кассационной жалобы от Рябушкиных уже восьмой раз направляет дело в Верховный суд. Таким образом, на один и тот же судебный акт — определение Первомайского районного суда от 23 мая 2019 года — сторона Рябушкиных внесла восемь кассационных жалоб. Все они подавались прямо перед судебным процессом и судья Айнура Сатарова принимала их», — отмечают в «Адилете».

Сатарова свои действия объяснила требованием статьи 357 ГПК, согласно которой, по ее мнению, суд обязан принимать любую кассационную жалобу и направлять ее с делом в Верховный суд.

«Возможно, судья имела в виду статью 356 ГПК, где как раз и расписан алгоритм действий суда первой инстанции. Согласно позиции Сатаровой, она будет принимать жалобы на один и тот же судебный акт до бесконечности», — отмечают юристы.

Аналогичная ситуация и по гражданскому делу, которое рассматривает судья Алмаз Калыбаев. «Он старается не пересматривать незаконное решение уже 21 месяц, принимая идентичные жалобы представителей Рябушкиных и направляя дело в Верховный суд», — сообщают в «Адилете».

При этом судья Калыбаева ссылается на судебную реформу и принятие в 2017 году ГПК со множеством пробелов и ошибочным изложением разработчиками (согласно сведениям, разработчиками являются действующие судьи Верховного суда КР) содержания статьи 356 ГПК. Теперь, по его мнению, любое лицо вправе до бесконечности обжаловать любой судебный акт.

«Однако, данное утверждение не имеет под собой никакой почвы, так как в старом ГПК статья 347 изложена в таком же смысле, что и статья 356 в новом ГПК и принципиальных отличий там нет», — говорят юристы.

«Таким образом, Первомайский районный суд Бишкека сформировал судебную практику, согласно которой судебный акт, уже обжалованный в кассационном порядке, может быть обжалован бесконечное количество раз. Получается, что суды первой инстанции обязаны принимать любые жалобы и направлять их с делом в Верховный суд. В свою очередь Верховный суд КР вновь и вновь будет пересматривать свои акты.

С подобной практикой нет смысла в защите прав в суде, поскольку судебный акт не может быть исполнен в связи с тем, что его можно обжаловать бесконечно», — резюмируют в правовой клинике «Адилет».