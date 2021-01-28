Жители города Ош теперь могут следить за качеством воздуха онлайн

В Оше установлено несколько датчиков, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Об этом сообщили в экологическом движении «МувГрин».
По его данным, результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.
«Теперь не только Бишкек есть у нас на карте, но и город Ош. Как видите, ситуация с качеством воздуха такая, что пора вводить новый хештег #ОшСмог. Берегите себя, надевайте маски», — отметили в «МувГрин».
Напомним, по нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.
- Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.