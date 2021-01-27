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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Отмена ПДП. В суде приступили к прениям сторон

В Административном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении ПДП.

На заседании стороны приступили к прениям. Один из истцов юрист Эрик Ирискулбеков перечислил основания, по которым просит удовлетворить иск.

«Мы считаем, что БГК не смог доказать проведение общественного обсуждения проекта постановления и Проекта детальной планировки, как это требует законодательство. Представитель БГК сообщал, что проект постановления внесен в БГК в марте 2019 года, документы, представленные и горкенешем, и ГПИ, о проведении общественных обсуждений до марта, несостоятельны. Потому что надо обсуждать после того, как документ внесен. Представленные документы о встречах в 2016-2018 годах касаются рабочих обсуждений по Проекту детальной планировки, а не проекта постановления и самого ПДП», — отметил он.

Кроме того, добавил Эрик Ирискулбеков, документ должен был пройти ряд экспертиз. «БГК представил только заключение отдела правового обеспечения. Но это не экспертиза, и оно касается только самого проекта постановления. Требование закона о нормативно-правовых актах не было выполнено. Не прошел ни правовую, ни антикоррупционную, ни экологическую, ни другие экспертизы», — сказал он.

Представитель БГК Елена Крашенникова заметила, что проект постановления со всеми документами был размещен на сайте БГК для общественного обсуждения в установленном порядке. «Но ни одного предложения не было внесено», — пояснила она и попросила суд не удовлетворять иск.

Отметим, что ранее Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления горожан о приостановлении действия Проекта детальной планировки центральной части столицы до вступления в силу решения суда по данному делу.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил на планерке 18 января, что направит письмо в Бишкекский городской кенеш об отзыве ПДП, принятого в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181388/
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