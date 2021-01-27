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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Как обезопасить ребенка от насилия. Советы МВД

В Кыргызстане 80 процентов несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия, испытали его со стороны знакомых и родственников. Половина сексуальных посягательств в отношении детей происходит дома или в гостях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Чтобы оградить ребенка от насилия, сотрудники милиции рекомендуют научить его следующим правилам:

1

Умей говорить «нет». Уважай свои личные границы. Никто не имеет права прикасаться к телу без твоего согласия. Не стесняйся об этом говорить каждому, кто попытается это сделать.

2

Добирайся домой известным маршрутом. При необходимости вызывай службу такси, не садись в попутные машины.

3

Перед входом в подъезд, лифт оглянись и не входи с незнакомыми мужчинами.

4

Если кто-то давит на тебя и пытается заставить делать то, что не нравится, скажи: «Нет», уйди и расскажи об этом доверенному взрослому.

5

Не пей напитки, которые предлагают незнакомые люди.

6

Всегда ставь родных в известность куда идешь, когда вернешься домой и как с тобой связаться.

7

Старайся не оставаться наедине с мужчинами, даже если они твои дальние родственники. Пускать в дом родственников-мужчин в отсутствие родителей опасно.

8

Не задерживайся на улице или в гостях в темное время суток.

9

Нельзя садиться в чужие машины, даже если это машина соседа.

10

Ты имеешь право заботиться о своей безопасности, даже если это может показаться невежливым.

В министерстве также рекомендуют установить в мобильный телефон ребенка приложения «Мой участковый инспектор милиции» и «112 Кыргызстан», они позволяют незамедлительно передать сообщение о помощи, а также получить информацию о том, как поступить в чрезвычайной ситуации.

В пресс-службе МВД рассказали и о том, что делать, если насилие все-таки произошло.

«Нужно верить своему ребенку. Сохранить следы преступления — не мыться, не выбрасывать и не стирать одежду и белье. Обратитесь в милицию и медицинское учреждение. В первые 72 часа врач поможет предотвратить заражение ВИЧ, половыми инфекциями и нежелательную беременность. Крайне важно предоставить несовершеннолетнему психологическую помощь», — сообщили в МВД.

В случае угрозы насилия ребенок может позвонить в дежурную часть МВД по номеру 102, в службу спасения по номеру 112 и по телефону доверия для детей по номеру 111.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181296/
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