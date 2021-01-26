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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Мэрия Бишкека пока не отозвала Проект детальной планировки из БГК

В Бишкекский городской кенеш официального письма об отзыве Проекта детальной планировки Центральной части не поступало. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь БГК Мээрим Керимканова.

«Официально мэрия проект пока не отзывала», — отметила она.

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Проект детальной планировки Бишкека

Напомним, и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил на планерке в прошлый понедельник, 18 января, что направит письмо в Бишкекский городской кенеш об отзыве ПДП, принятого в 2019 году.

Завтра, 27 января, в административном суде состоится очередное заседание по рассмотрению иска горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении проекта.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181237/
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