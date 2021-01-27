В Бишкеке 27 января солнечно. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День увеличился до 9 часов 45 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — 12-й микрорайон, 32-41;

9.00-13.00 — 4-й микрорайон, 44-46/1, 47-49, 49/1, 30а;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Набережная, Чортекова, Торгой, Масыралиева, Аксы, Учкун, Матисакова, Ош 3000), микрорайон «Юг-2»;

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы 5-7-я, Кырман, Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Набережная);

9.40-17.00 — отрезки улицы Джалиля, Ялтинской, Веселой;

9.40-13.00 — отрезок улицы Елебесова, переулки Аульный, Станиславский, Коллективный, Равенский, Февральский;

11.00-17.00 — 12-й микрорайон, 62-65, 65/2, 69, улица Каралаева.

Памятные даты

Международный день памяти жертв Холокоста

День утвердила Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года. Дата выбрана потому, что 27 января 1945-го советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Александр Железнов

Родился 27 января 1939-го в городе Фрунзе.

С 1983 по 1992 год он работал министром торговли Киргизской ССР.

Более пяти лет возглавлял Фонд материальных государственных резервов при правительстве Кыргызской Республики.

Был избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Удостоен высокого звания «Заслуженный экономист КР», почетный гражданин Бишкека.

Умер в 2009 году.

Умер профессор Арстанбек Алтымышев

Фото open.kg. Арстанбек Алтымышев

Родился 5 мая 1930 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Видный советский и кыргызский фармаколог, деятель здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики.

Специалист в области фармакологии группы алкалоидов.

Создал ряд лекарственных препаратов на основе природных целебных средств. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники — за изготовление лекарственного препарата ликорин.

Арстанбек Алтымышев — опытный экспериментатор, усовершенствовавший некоторые микрохирургические операции, разработавший ряд фармако-токсикологических методов для выяснения механизма действия исследуемых физиологически активных веществ.

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе 14 монографий, 20 изобретений. Под его руководством защищены 20 кандидатских диссертаций.

Умер 27 января 2011 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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