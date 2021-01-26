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Общество

Мэрия Бишкека обещает закупить 10 автобусов для школьников

Мэрия Бишкека закупит 10 автобусов для школьников. Об этом на собрании в муниципалитете сообщил и. о. мэра города Балбак Тулобаев.

Он отметил, что с мая планируется поднять оплату проезда в маршрутках до 15 сомов.

«Поэтому давайте мы закупим 10 автобусов на газе, которые будут курсировать по городу только для учеников школ», — сказал Балбак Тулобаев.

Напомним, водители маршруток потребовали увеличить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом и до 20, угрожая приостановить работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181184/
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