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Общество

Отмоем и отправим в село. Мэрия Бишкека планирует построить центр для бомжей

В Бишкеке появится центр для людей без определенного места жительства. Об этом на собрании в муниципалитете сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Он поручил создать проект центра из расчета на обслуживание 200 человек.

«Центр расположится на 50 сотках земли со всеми условиями: медцентр, баня и милиция. Людей, которые зимой мерзнут на улице, соберем, помоем, вернем обществу, если нет паспорта, сделаем. Их надо отправить в село», — сказал Балбак Тулобаев.

Чиновник дал задание также начать разрабатывать проект строительства нового корпуса клинической больницы № 1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181179/
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