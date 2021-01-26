Отмоем и отправим в село. Мэрия Бишкека планирует построить центр для бомжей

В Бишкеке появится центр для людей без определенного места жительства. Об этом на собрании в муниципалитете сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Он поручил создать проект центра из расчета на обслуживание 200 человек.

«Центр расположится на 50 сотках земли со всеми условиями: медцентр, баня и милиция. Людей, которые зимой мерзнут на улице, соберем, помоем, вернем обществу, если нет паспорта, сделаем. Их надо отправить в село», — сказал Балбак Тулобаев.

Чиновник дал задание также начать разрабатывать проект строительства нового корпуса клинической больницы № 1.