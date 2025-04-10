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Власть

Депутат попросил мэрию начать в Бишкеке борьбу с попрошайками

На заседании Жогорку Кенеша депутат Ырысбек Атажанов поручил вице-мэру Рамизу Алиеву бороться с попрошайками, стоящими на дорогах и в общественных местах.

Попрошаек из Узбекистана, по словам депутата, нужно депортировать.

Парламентарий отметил, что в городе стало много бомжей и спросил, есть ли для них реабилитационные центры.

«У мэрии нет таких реабилитационных центров. Но борьбу с бомжами на Ошском рынке мы начали. Сейчас на улицах Токтогула, Бейшеналиевой и Фучика их нет. У них там были специальные места распития спиртных напитков», — ответил вице-мэр.

Депутат Ырысбек Атажанов же отметил, что с Ошского рынка бездомные уходят в другие места, и выразил мнение, что необходимо для них создавать реабилитационные центры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325533/
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